“Всім закрити вікна”: у Бельгії сталася масштабна пожежа на хімзаводі

На місці пожежі зберігалися самозаймисті продукти.



На заході Бельгії в Вегереме сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві, місцевим жителям рекомендували закрити вікна.

За попередніми даними, постраждалих в результаті події немає.

За інформацією видання, вогнем охоплений виробничий об’єкт компанії Matco. Відомо, що компанія виробляє, зберігає і постачає хімікати і різні суміші, а також працює з небезпечними відходами.

Протипожежна служба рекомендувала місцевим жителям закрити вікна і двері, а також триматися подалі від палаючого виробничого об’єкта.

Що стало причиною займання – поки не повідомляється. За словами одного з працівників виробництва, в місці, де знаходився осередок пожежі “зберігалися продукти, які могли самозайматися”.