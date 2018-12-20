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“Всім закрити вікна”: у Бельгії сталася масштабна пожежа на хімзаводі

20.12.2018

"Всем закрыть окна": в Бельгии произошел масштабный пожар на химзаводеНа місці пожежі зберігалися самозаймисті продукти.

На заході Бельгії в Вегереме сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві, місцевим жителям рекомендували закрити вікна.

За попередніми даними, постраждалих в результаті події немає.

За інформацією видання, вогнем охоплений виробничий об’єкт компанії Matco. Відомо, що компанія виробляє, зберігає і постачає хімікати і різні суміші, а також працює з небезпечними відходами.

Протипожежна служба рекомендувала місцевим жителям закрити вікна і двері, а також триматися подалі від палаючого виробничого об’єкта.

Що стало причиною займання – поки не повідомляється. За словами одного з працівників виробництва, в місці, де знаходився осередок пожежі “зберігалися продукти, які могли самозайматися”.

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