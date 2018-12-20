Долар у банках пробив нову відмітку: на скільки зміцнилася гривня

В Україні курс долара в четвер, 20 грудня, знизився на 9 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 27,93 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 10 копійок і склав 31,73 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,71 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 13 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,61 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 7 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.