В Італії українець загинув у бійці з місцевими жителями

Юнак отримав глибоку рану голови.

В Італії загинув громадянин України, який прибув у країну місяць тому. У бійці з місцевими жителями юнак отримав глибоку рану голови і помер.

Поліція затримала опонента українця, 26-річного місцевого жителя Антоніо Де Франка (Antonio De Franco). Йому висунуто офіційне підозра в умисному вбивстві.

За інформацією поліції, підозрюваному 26 років, він народився в Болгарії, проте в даний час разом з родиною проживає у місті Кьянка.

За попередніми даними, сварка між молодими людьми виникла перед придорожнього кафе на під’їздах до міста Беневенто.

Там українця оточила група місцевих жителів, які почали йому погрожувати. Коли рівень агресії почав зашкалювати, 26-річний італієць узяв з багажника металеву палицю та наніс своїй жертві сильний удар по голові. Допомогти українцеві прибулі медики вже не змогли.

Нападник скористався правом зберігати мовчання. В даний час він знаходиться у в’язниці Беневенто.