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Німеччина закликала Росію повернути вивезені культурні цінності

20.12.2018

Германия призвала Россию вернуть вывезенные культурные ценностиВони були вивезені після Другої світової війни

Берлін, зокрема, має намір повернути знахідки Генріха Шлімана і Эберсвальдский скарб, які були вивезені після Другої світової війни.

Німеччина закликає Росію повернути культурні цінності, вивезені з німецької території після Другої світової війни. Про це в четвер, 20 грудня, повідомила газета Известия з посиланням на посольство ФРН в Москві.

У посольстві зазначили, що культурні об’єкти не повинні використовуватися в якості компенсації за військові втрати, пославшись на Гаазькі правила ведення війни від 1907 року.

Найвідоміші об’єкти, які Німеччина розраховує повернути, − знахідки Генріха Шлімана і Эберсвальдский скарб, а також тисячі унікальних золотих предметів і прикрас, що відносяться до IX століття до нашої ери.

У німецької дипмісії підкреслили, що Берлін, у свою чергу, готовий продовжувати переговори по поверненню російського спадщини, що знаходиться на території Німеччини.

При цьому спецпредставник президента Росії з міжнародної культурної співпраці Михайло Швидкой заявив, що ніякого обміну культурними цінностями бути не може, поки між країнами не налагоджений здоровий політичний діалог.

Він також нагадав, що в Росії діє закон від 1998 року Про цінності, переміщених в РФ в результаті Другої світової війни і її наслідків, згідно з яким переважна більшість предметів мистецтва тепер вважаються культурною спадщиною Росії і не можуть бути вивезені або передані іншим країнам.

Також, за словами Швидкого, свого часу СРСР повернув Німеччині понад 1,6 мільйона одиниць зберігання художніх творів.

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