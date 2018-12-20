Німці в Росії: бізнес і політика

Німецькі бізнесмени не особливо розраховують на розквіт російської економіки, однак за вітчизняний ринок продовжують триматися.

Компанії ФРН, які працюють у Російській Федерації, в майбутньому році не очікують від російської економіки істотних зрушень. Так, у порівнянні з прогнозами німецьких бізнесменів за попередні кілька років їх очікування погіршилися. У минулому році оптимістично на динаміку зростання російської економіки були налаштовані близько 78 відсотків бізнесменів з Німеччини, однак уже цього року ряди оптимістів порідшали до 41 відсотка, пише видання «Комерсант».

Невтішною залишається оцінка німцями і в цілому ділового клімату в Росії. За даними видання, тільки трохи більше тридцяти відсотків німецьких бізнесменів позитивно оцінюють динаміку в даному питанні.

Таку статистику напередодні оприлюднили у Східному комітеті німецької економіки, спільно з Російсько-німецької зовнішньоторговельної палати. Повідомляється, що в опитуванні, яке проводиться щорічно, брали участь майже 170 компаній. Фінансовий оборот цих компаній у Російській Федерації досяг 23 мільярдів євро. Бізнесменам традиційно ставили питання про нюанси ведення бізнесу, про майбутнє в економіці країни, а також про те, як західні санкції впливають на ведення бізнесу в Росії.

З’ясувалося, що майже половина опитаних німецьких бізнесменів вважають санкції Заходу ключовим фактором, що заважає розвитку їх бізнесу. Також був відзначений важливий чинник коливання рубля, який 65 відсотків респондентів вважають негативним моментом у становленні здорового ділового клімату.

У той же час експерти відзначають, що протягом останніх декількох років більше п’ятдесяти відсотків німецьких компаній, що працюють в РФ, виступають за планомірну скасування санкцій проти Росії. Ще 43 відсотки опитаних представників німецького бізнесу вважають, що санкції повинні бути негайно скасовані.

Окрему увагу експерти у своєму дослідженні приділили санкцій проти Росії, які в минулому році ввели Сполучені Штати Америки, без урахування позиції європейських держав. Відзначається, що екстериторіальні заходи в безпосередньому плані зачіпають близько сімнадцяти відсотків опитаних. Близько 36 відсотків заявили, що санкції американців в негативному ключі впливають, як на постачальників, так і на клієнтів. У той же час бізнесмени в цілому відзначають, що, незважаючи на труднощі, які мають місце через санкцій, обмежувати свою роботу в Росії охочих небагато. Таких за останніми даними не більш як 14 відсотків представників бізнесу ФРН.

У коментарі виданню один з учасників німецького бізнесу в РФ Маттіас Шеппзаявив, що німецький бізнес відрізняється тим, чим «довго без діла не сидить і не плаче». Бізнес усвідомлює, що в поточній обстановці санкції Заходу затягнуться ще надовго. Проте навіть у цих умовах бізнес шукає нові шляхи розвитку, вивчає нові перспективні напрямки на російському ринку. Тому німецький бізнес у Росії, незважаючи на явні проблеми з санкціями і стрибками в курсі рубля примудряється більш або менш вдало себе почувати, пояснив експерт.

Приблизно такої ж позиції дотримуються і представники Зовнішньоторговельної палати. Відзначається, що німці, хоча й стримано або навіть негативно оцінюють російський діловий клімат, велика частина з них все одно залишається задоволеною своїм положенням справ.

Втім, видання підкреслює, що дане опитування було проведено серед представників тих компаній, які планують і далі залишатися в Російській Федерації. При цьому ЗМІ звертає увагу на той факт, що за останні п’ять років кількість німецьких компаній в Росії знизилося до 4965 (в 2013 таких налічувалося 6167).