Помер Буш-старший таємно спонсорував бідного хлопчика з Філіппін

Американський президент оплачував його освіта і їжу.



Сорок перший президент США Джордж Буш старший, який нещодавно помер, протягом 10 років анонімно листувався з дитиною з філіппінської сім’ї і виступав його спонсором, повідомляє в середу, 19 грудня, CNN.

Цю інформацію розкрила християнська благодійна організація Compassion International, яка допомагає дітям з бідних сімей по всьому світу.

Організація передала журналістам частина листів. Так, Буш-старший почав листування з семирічним хлопчиком по імені Тімоті. Протягом десятиліття екс-президент США висилав йому кошти, які йшли на освіту, позакласні заняття, і навіть на їжу дитини.

Зазначається, що сім’я Буша не змогла прокоментувати листа, але представник офісу Буша-старшого Джим МакГрат підтвердив журналістам їх справжність.

Ідея підтримувати дитину прийшла Бушу в голову в 2001 році, коли він відвідав різдвяний концерт у Вашингтоні. Перший лист Буша Тімоті було відправлено 24 січня 2002 року.

Тімоті, як наголошується, так і не довідався, хто був його спонсором, поки не вийшов з благодійної програми в 17 років.