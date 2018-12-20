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У Тіхуані напали на табір мігрантів: постраждали жінки і діти

20.12.2018

В Тихуане напали на лагерь мигрантов: пострадали женщины и детиЗатримати нападників не вдалося.

У мексиканському місті Тіхуана на кордоні з США невідомі напали на табір, в якому жили мігранти з Центральної Америки.

Зловмисники розпиляли на території центру тимчасового розміщення сльозогінний газ. В результаті нападу постраждали декілька мешканців табору, серед них є жінки і діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує

Як зазначається, затримати нападників по гарячих слідах не вдалося.

Відомо, що зараз у таборі Барреталь перебувають близько 3 тисяч мігрантів, в основному – вихідців з Гондурасу.

Нагадаємо, з жовтня до кордону США рухаються каравани мігрантів з країн Центральної Америки. Кілька тисяч чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, бідності і корупції на батьківщині.

Поліцейські Гондурасу, Гватемали і Мексики намагалися зупинити біженців, але у них нічого не вийшло, і караван продовжив свій рух до американської кордоні. Частина мігрантів вже дісталася до кордону США і Мексики.

У зв’язку з наближенням каравану мігрантів США перекинули до кордону великий військовий контингент.

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