У Тіхуані напали на табір мігрантів: постраждали жінки і діти

Затримати нападників не вдалося.



У мексиканському місті Тіхуана на кордоні з США невідомі напали на табір, в якому жили мігранти з Центральної Америки.

Зловмисники розпиляли на території центру тимчасового розміщення сльозогінний газ. В результаті нападу постраждали декілька мешканців табору, серед них є жінки і діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує

Як зазначається, затримати нападників по гарячих слідах не вдалося.

Відомо, що зараз у таборі Барреталь перебувають близько 3 тисяч мігрантів, в основному – вихідців з Гондурасу.

Нагадаємо, з жовтня до кордону США рухаються каравани мігрантів з країн Центральної Америки. Кілька тисяч чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, бідності і корупції на батьківщині.

Поліцейські Гондурасу, Гватемали і Мексики намагалися зупинити біженців, але у них нічого не вийшло, і караван продовжив свій рух до американської кордоні. Частина мігрантів вже дісталася до кордону США і Мексики.

У зв’язку з наближенням каравану мігрантів США перекинули до кордону великий військовий контингент.