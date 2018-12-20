Безробітним заборонять купувати долари

У новому, 2019 році громадянам, які бажають купити або продати валюту на суму від 15 тис. рублів і вище, доведеться пред’являти довідку з роботи за формою 2-ПДФО. І не тільки…

Центробанк розіслав в банки директиву, згідно з якою при обміні валюти на суму від 15 тис. рублів фізичним особам доведеться пред’являти документи «про законне походження грошей». Початок дії – з 27 грудня.

Вже зараз усі громадяни, які бажають обміняти таку суму, заносяться у спеціальний реєстр. При продажу або купівлі валюти вони пред’являють паспорт, касир вводить дані паспорта в базу і тільки потім отримує «дозвіл» на проведення операції.

Ви пішли з банку, а ваші дані залишилися. Далі вони надходять в податкову та інші зацікавлені органи, які перевіряють, чи відповідають масштаби ваших валютних операцій вашому офіційного доходу.

Тепер банки підуть ще далі: вам треба буде пред’явити не тільки паспорт, але і довідку з роботи за формою 2-ПДФО.

Зараз така довідка потрібна тільки для тих, хто прийшов купити або продати валюту на суму 3 млн рублів і вище.

«Вводиться силовий контроль за обігом готівки в країні, – коментує член Комітету ГД по бюджету і податкам Євген Федоров. – Для економіки це дасть негативний результат – сповільниться економічне зростання. Причому для банків директиви Центробанку обов’язкові до виконання, інакше у них відберуть ліцензію. А ось що стосується громадян, то на них ніякі заборони не поширюються. Якщо громадянин зможе поміняти десь валюту без довідки про доходи, його ніяк за це не покарають. Більше того, законом не заборонений обмін валюти між фізичними особами».

Обмеження призведуть до того, що обмін валюти піде в тінь. Ошуканих з фальшивими доларами і неправильним курсом стане ще більше.

«Плюс до цього заборонили вивіски з курсом валют. Якщо до заборони поліцейський міг йти по вулиці, заходити в кожен обмінник і надягати наручники, то тепер обмінні пункти доведеться пошукати. А в тому, що вони будуть процвітати, немає ніяких сумнівів. Інша справа, що обмін валюти стане дорожче. Наприклад, раніше материнський капітал можна було перевести в готівку за 20% в мікрофінансових організаціях, зате тепер, коли це заборонили, за готівку доводиться віддавати до двох третин маткапитала», – говорить фінансовий омбудсмен Павло Медведєв.

Крім нелегальних пунктів обміну розквітне підпільний ринок з продажу довідок за формою 2-ПДФО.

Одразу при зверненні в банк вашу підроблену довідку, швидше за все, не розпізнають. Однак після вашого відходу з банку дані вашої довідки будуть передані податкової для звірки», а там і до кримінальної справи недалеко: ст. 327 КК РФ передбачає покарання до двох років позбавлення волі, якщо ви самі подделаете довідку з роботи, а якщо просто скористаєтеся липовим документом – арешт до шести місяців або штраф до 80 тис. рублів.

Громадський омбудсмен з питань захисту прав мікробізнесу і самозайнятих громадян, підприємець і економіст Дмитро Потапенко вважає, що у сфері контролю за валютою країна повертається «назад в СРСР»: «Ми це вже все проходили, навіщо проводити експерименти, які вже були? Банки і так вже скоротили, давайте залишимо три банки».

За його словами, спроба влади перевести населення на рубль може означати підготовку до девальвації і деномінації: «У наших людей вже шкура плавиться від купюр минулих десятиліть, які можна тепер тільки покласти на пам’ять в колекцію».

Дійсно, Радянський Союз не раз вдавався до такого способу вилучення «надлишків» у населення: прокинувшись одного разу вранці, радянські громадяни дізнавалися про те, що рублі міняють на нові, а сума для обміну обмежена.