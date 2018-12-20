Політпритулок в Росії

У Кремлі скасували норми, які серйозно утрудняли можливість отримати статус політичного біженця.

Напередодні глава російської держави Володимир Путін своїм указом визнав такими, що втратили юридичну силу деяких положень указів президента, які останні 21 рік регулювали надання в Російській Федерації порядок надання політичного притулку, пише видання «Комерсант».

Відомо, що статус політичного біженця раніше міг надаватися президентським указом в тому випадку, якщо людина шукає притулок і просить захисту від можливих переслідувань і фізичної розправи у себе на батьківщині за громадську чи політичну діяльність, що не суперечить світовим принципам демократії та міжнародного права.

Норми, скасовані Путіним, містили в собі ряд значних перешкод для отримання цього статусу. Так, статус політичного біженця в Росії не надавали тим особам, які звинувачуються у злочинах, що суперечать статуту ООН. Такий статус РФ не давала вихідців з третіх країн, в яких їм не погрожували переслідування, а також тих держав, в яких «усталені демократичні інститути в частині захисту прав громадян». Заборона стосувалася і тих держав, з якими Москва має режим безвізового порядку в’їзду.

Крім того, у статусі політичного біженця відмовляли тим особам, які представляли Російської Федерації неправдиві відомості про себе, а також тим, хто з якихось причин не мав бажання або можливості повертатися на батьківщину. Наприклад, з економічних міркувань, внаслідок різних ПП, голоду та епідемій.

Своїм указом президент Росії також звільнив зовнішньополітичне відомство країни щороку направляти на адресу президентської комісії, яка займається питаннями громадянства, перелік держав, де розвинені демократичні інститути. А у МВС тепер не повинні будуть вивчати отримані запити на статус біженця, і запитувати подальшого укладення в ФСБ і по лінії МЗС.

У той же час експерти, що вивчили новий указ російського лідера відзначають, що поки не зовсім ясно, в якому вигляді буде функціонувати оновлений порядок надання політичного притулку.

Тим більше що в даний час у відкритому інформаційному полі немає відомостей ні про одному указі президента Росії, в якому б говорилося про надання такого статусу.

У коментарі виданню В’ячеслав Поставнін, екс-заступник глави ФМС, керівник фонду «Міграція 21 століття» наголошує, що заборони на надання особам політичного притулку, за фактом виключали можливість отримання даного статусу біженців із гарячих точок. Наприклад, статус політичних біженців не могли отримати виходи з України, охопленої війною і терором політичних, релігійних та інших мотивів, пояснив експерт.

Також мова йде про громадян деяких країн СНД або країн середньої Азії, де встановилися авторитарні режими. У всіх цих випадках Росія змушена була повертати назад таких громадян, які шукали притулку, включаючи за політичними мотивами. В ЄСПЛ видачу громадян також визнавали грубим порушенням принципів Європейської конвенції, підкреслив пан Поставнін.

У свою чергу Шеслер Лариса, яка очолює Союз українських політемігрантів також заявляє, що законодавство РФ довгий час залишалося досить суворим щодо іноземців. Найгостріше у цьому зв’язку виглядає ситуація з українцями, які змушені тікати в Росію, щоб сховатися від переслідувань нинішнього військово-політичного керівництва на Україні, а нерідко і від погрози фізичної розправи.

Пані Шеслер підкреслила, що в даний час близько двох мільйонів українців претендують на отримання громадянства Росії. Серйозні зрушення у цьому питанні відбулися завдяки діяльності депутатів Держдуми, які внесли ряд актуальних поправок в законодавство, істотно спростили отримання російських паспортів громадянами України, в тому числі, Донбасу.