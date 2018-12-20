Повінь – зміна системи

Menu
Close

Литва розробляє закон для “заморожування” рахунків російських олігархів

20.12.2018

Литва разрабатывает закон для "замораживания" счетов российских олигарховРозробляється спеціальний закон.

Уряд Литви розробляє проект закону, який створить правові умови заморожування майна російських олігархів і посадових осіб, внесених у “чорний список”.

Такі поправки запропонували опозиційні консерватори і ліберали, однак уряд вирішив їх не схвалювати.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс заявив, що мета поданого в Сейм проекту вітається. Він також зазначив, що уряд має детально проаналізувати, як такий закон відповідає міжнародній політиці санкцій.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, міністерство фінансів США ввело санкції проти 19 осіб.

Читайте також:   В Японії скликали кризовий штаб після повідомлень про ядерні випробування КНДР
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *