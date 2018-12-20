Литва розробляє закон для “заморожування” рахунків російських олігархів

Розробляється спеціальний закон.



Уряд Литви розробляє проект закону, який створить правові умови заморожування майна російських олігархів і посадових осіб, внесених у “чорний список”.

Такі поправки запропонували опозиційні консерватори і ліберали, однак уряд вирішив їх не схвалювати.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс заявив, що мета поданого в Сейм проекту вітається. Він також зазначив, що уряд має детально проаналізувати, як такий закон відповідає міжнародній політиці санкцій.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, міністерство фінансів США ввело санкції проти 19 осіб.