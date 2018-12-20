США знімуть санкції з компаній, що належать російському олігарху

Компанії погодилися провести істотні зміни



Міністерство фінансів США протягом 30 днів має намір зняти санкції з трьох енергетичних компаній, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба Мінфіну.

“Департамент Міністерства фінансів США по управлінню іноземними активами (OFAC) сьогодні повідомив конгрес про свій намір припинити санкції, введені проти En + Group plc (“En+”), UC Rusal plc (Rusal) і JSC EuroSibEnergo (ESE), через 30 днів. OFAC визначив, що значні зміни в структурі і корпоративному управлінні дозволять їм відповідати критеріям виключення зі списку”, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що компанії погодилися провести суттєві зміни в корпоративному управлінні, в тому числі зменшити частку Дерипаски нижче 50%, переглянути склад рад директорів цих організацій.

“Російський олігарх Олег Дерипаска продовжує перебувати під санкціями, його майно буде залишатися вимкненим”, – наголосили у Мінфіні.

Також повідомляється, що OFAC залишає за собою право знову внести в санкційний список одну або всі ці компанії, якщо вони не виконають домовленості.

“Компанії підлягають постійному нагляду щодо дотримання умов і будуть стикатися з серйозними наслідками, якщо вони не виконають їх”, – сказав міністр фінансів Стівен Мнучин.

Нагадаємо, Мінфін США наклав санкції у квітні на Дерипаску та кілька компаній, в яких він є найбільшим акціонером, з посиланням на “злочинні дії” Росії, а також на звинувачення в злочинному минулому самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не буде контролювати компанії, серед інших кроків.

“Русал” і її партнер En+ в останні місяці обрали директора і керівництво, не пов’язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном щодо послаблення санкцій США.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En+, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.