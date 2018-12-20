Такого ще не було: Україна встановила запаморочливий економічний рекорд

ВВП України у третьому кварталі 2018 виріс за рік на 13,06% і склав $36,36 млрд. Таким чином він показав один з найбільших приростів серед усіх країн Європи.

Він підкреслив, що за останні 12 місяців (жовтень 2017-вересень 2018) ВВП України склав $126 млрд — зокрема, $13,72 млрд з початку року.

«Найбільший чинник, який забезпечує такий приріст ВВП України, це збільшення фонду оплати праці робочих, який за перші три кварталу виріс до $38,92 млрд, це + 22,74% порівняно з минулим роком або $7,21 млрд», — написав Компанієць.



