Північна Корея висунула вимогу США

Країна відмовилася роззброюватися в односторонньому порядку.



Влада Північної Кореї заявили, що проведуть денуклеаризацію, тільки якщо США першими усунуть ядерну загрозу зі свого боку. Відповідну заяву оприлюднив Корейське центральне новинне агентство.

Зазначається, що заява з вимогою США першими відмовитися від ядерної зброї було зроблено на тлі ядерних переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном, які зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, США і КНДР домовилися про повне ядерне роззброєння Корейського півострова під час історичної зустрічі між лідерами Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня у Сінгапурі.

Проте, за даними ЗМІ, чиновники КНДР намагалися приховати від американців реальна кількість боєголовок, ракет і військових об’єктів. При цьому в Пхеньяні визнали, що Вашингтон не має даних про реальну кількість ракет і боєголовок.

Також, згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Північна Корея не виконує домовленості про денуклеаризацію.