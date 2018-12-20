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Північна Корея висунула вимогу США

20.12.2018

Северная Корея выдвинула требование СШАКраїна відмовилася роззброюватися в односторонньому порядку.

Влада Північної Кореї заявили, що проведуть денуклеаризацію, тільки якщо США першими усунуть ядерну загрозу зі свого боку. Відповідну заяву оприлюднив Корейське центральне новинне агентство.

Зазначається, що заява з вимогою США першими відмовитися від ядерної зброї було зроблено на тлі ядерних переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном, які зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, США і КНДР домовилися про повне ядерне роззброєння Корейського півострова під час історичної зустрічі між лідерами Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня у Сінгапурі.

Проте, за даними ЗМІ, чиновники КНДР намагалися приховати від американців реальна кількість боєголовок, ракет і військових об’єктів. При цьому в Пхеньяні визнали, що Вашингтон не має даних про реальну кількість ракет і боєголовок.

Також, згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Північна Корея не виконує домовленості про денуклеаризацію.

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