У Німеччині вирішили законодавчо обмежити сіль і цукор в продуктах

Націю вирішили зробити здоровішим

Німецькі власті вирішили законодавчо обмежити вміст солі і цукру в готових продуктах харчування з метою оздоровлення нації. Відповідну угоду уклали в середу Міністерство сільського господарства і виробники.

«Скорочення споживання цукру, жирів і солі вкрай необхідно з точки зору харчування, воно технологічно можливе та економічно виправдано», – заявила міністр сільського господарства Юлія Клекнер, представляючи журналістам новий законодавчий акт.

Вона додала, що від підвищеного вмісту цих інгредієнтів страждає не тільки здоров’я самих споживачів, але і бюджет: щорічно страхові компанії змушені виплачувати клієнтам до 70 млрд євро на лікування відповідних захворювань.

Сьогодні кількість людей із зайвою вагою оцінюється в ФРН у 47% серед дорослих жінок і 62% серед чоловіків. Майже п’ята частина дорослих страждає ожирінням, у дітей і підлітків надлишкову вагу мають 15%.

Втілювати угоду в життя почнуть з початку 2019 року і мають намір досягти поставлених цілей до 2025 року. До них належать, зокрема, такі як:

скорочення виробниками безалкогольних напоїв вмісту цукру в продукті на 15%;

Асоціація зерновий, млинової і крохмальної промисловості пообіцяла скоротити на 20% вміст цукру в дитячих пластівцях для сніданку;

Асоціація молочної промисловості – на 10% скоротити вміст цукру в йогуртах;

Німецький інститут заморожених продуктів погодився знизити вміст солі в піці – 100 г піци не повинно бути більше 1,25 г солі.

Це перша подібна угода між владою і виробниками.