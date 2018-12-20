Чорні ігри навколо людей в білих халатах

Відомий кардіохірург Борис Тодуров залишився керувати Інститутом серця, але його переобрання нагадувало гостросюжетний детектив з елементами бойовика, пише 24.

Неабиякі пристрасті розгорілися на днях навколо столичного Інституту серця. У цьому відомому закладі, який підпорядковується безпосередньо Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) у надзвичайно напруженій атмосфері відбувалися вибори нового гендиректора. Контракт з чинним керівником, відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим закінчився наприкінці минулого місяця. Саме він вважався головним претендентом на перемогу. І, як виявилося, вважався не даремно – його кандидатуру підтримали одноголосно.

Крім пана Тодурова за крісло керівника медзакладу боролися також завідувач відділення серцево-судинних захворювань інституту ім. Амосова Володимир Попов, ведучий науковий співробітник Центру дитячої кардіохірургії Олександр Довгань, а також заступник генерального директора Інституту серця Віталій Дем’янчук.

Вибори в інституті вперше проходили публічно. Чому? Про це розповімо дещо пізніше. Зараз же коротко про самому процесі. Отже, процедура голосування була наступною. З 850-ти співробітників право голосу було тільки у тих, хто входить у науковий рада установи, а таких налічується 22. Голосування, підрахунок голосів та оголошення переможця. Всі ці етапи зайняли близько семи годин, незважаючи на невелику кількість виборців.