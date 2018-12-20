Антимонопольний комітет вимагає від Shell 79 мільйонів гривень штрафу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) хоче стягнути з ТОВ «Альянс Холдинг» (мережа автозаправних станцій під брендом Shell) понад 79 млн грн. Відповідний позов АМКУ зареєстрований в Господарському суді Києва, повідомляє галузевий ресурс EnKorr.

Сума 79,4 млн грн складається з штрафу за антиконкурентні узгоджені дії з іншими операторами АЗС та пені за його несплату.

АМКУ звинуватив компанії ОККО, WOG, Shell, Socar, «Паралель» і Amic в змові і наклав на них штрафи в 2016 році. Shell оскаржував рішення в суді, але програв Антимонопольному комітету в останній інстанції в лютому цього року. ОККО, WOG і Socar продовжують судитися.

У той же час, як повідомляв SKELET-info, «Паралель» і Amic сплатили запропоновані їм штрафи.

Мережа Shell в Україні налічує 129 АЗС, сам концерн представлений в більш ніж 70 країнах світу. З 2014 року роздрібна мережа належить російській Независимой нафтової компанії» (ННК) Едуарда Худайнатова.

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