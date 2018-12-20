Німецький журналіст роками придумував героїв та історії для Spiegel

У Spiegel викрили власного журналіста.



У німецькому щотижневому журналі Spiegel розгорівся скандал через обману з боку одного із співробітників видання.

За інформацією видання, журналіст і редактор Клаас Релотиус підробляв свої статті, придумуючи героїв для своїх матеріалів.

Перші підозри щодо журналіста видання виникли після оприлюдненого в листопаді цього року тексту статті Кордон мисливців про американських вигилантах, патрулюють кордон між Мексикою та Сполученими Штатами. У колеги, який працював над матеріалом разом із зазначеним редактором, виникли підозри, і він поділився ними з колегами.

Згодом Релотиус зізнався, що в кількох випадках вигадував історії, а також героїв і перекручував факти. За його власними словами, йдеться про щонайменше 14 недостовірних статтях, опублікованих у Spiegel.

З 2011 року в друкованій версії тижневика і на сайті Spiegel Online вийшло близько 60 текстів його авторства. До роботи в Spiegel журналіст працював також кілька інших ЗМІ і навіть отримував нагороди.

Зазначається, що журналіст вже розірвав контракт з виданням.

У зв’язку зі скандалом Der Spiegel створить комісію для розслідування ознак фальсифікації матеріалів. Видання обіцяє публічно повідомити про свої висновки і рекомендації щодо поліпшення механізмів безпеки.