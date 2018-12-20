“Жовті жилети” домоглися підняття зарплат французьким поліцейським

Зарплату піднімуть у січні 2019 року



Уряд Франції пішов на поступки профспілкам поліцейських і погодилося поступово підвищити заробітну плату правоохоронцям, повідомляє France 24.

Заробітна плата буде підвищена в середньому на 120 євро в місяць і до 150 євро для старших офіцерів до кінця 2019 року. Уряд пішов на поступки після загрози поліцейських почати страйк і реагувати на надзвичайні ситуації. Перше підвищення окладу в розмірі 40 євро відбудеться в січні 2019 року.

Також буде розглянуто питання виплати заборгованості по понаднормової роботі, яка до кінця 2018 року досягла майже 275 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у Франції вже кілька тижнів тривають протести. Масові акції почалися з-за різкого підвищення цін на паливо. Пізніше вийшли протестувати французькі школярі та студенти.

Невдоволення не вщухло навіть після того, як французький уряд погодився скасувати підвищення цін на паливо і заморозити ціни на газ та електрика на 2019 рік – тоді французи стали виступати за підвищення зарплат і пенсій, зниження податків і навіть встановлення більш м’яких вимог для вступу в університети.