Опублікований список розвідників Путіна, які потрапили під санкції США

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти 18 агентів розвідувальних служб і 4 організацій з Російської Федерації через підривної кибердеятельности.

Обмежувальні заходи, введені у відповідь на продовження ігнорування Росією міжнародних норм.

“Казначейство вводить санкції проти оперативників російської розвідки, які пов’язані з кибероперациямы з метою втручання у вибори 2016 року і широким діапазоном іншої шкідливої діяльності. Ми здійснюємо заходи проти агентів, які працюють від імені олігарха (Олега Дерипаски), який вже перебуває під санкціями, які здійснили хакерський злом Всесвітнього антидопінгового агентства та інших міжнародних організацій, беруть участь в інших підривних діях”, – підкреслив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

“Сполучені Штати продовжать працювати з міжнародними союзниками і партнерами для здійснення колективних заходів для стримування і оборони проти постійної згубної діяльності Росії, її маріонеток і розвідувальних служб”, – заявив Мнучин.

Під санкції потрапив колишній офіцер ГРУ Віктор Бояркін, який брав участь у бізнесових переговорах від олігарха Дерипаски. Встановлено, що Бояркін і Дерипаска причетні до надання російській фінансової підтримки однієї з політичних партій в Чорногорії напередодні виборів у цій країні в 2016 році.

Також, введені обмежувальні заходи проти ряду фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з проектом “Лахта”, мета якого полягає у здійсненні втручання в політичні і виборчі системи по всьому світу. Зокрема, з 2014 року в рамках діяльності цього проекту створювалися фіктивні акаунти в соціальних мережах під виглядом громадян США з метою спотворення інформації про вибори в США.

Під санкції потрапили такі організації як “ТОВ “Економіка сьогодні”, “Невські новини” та “Федеральне агентство новин (РІА ФАН)” (всі зареєстровані в Санкт-Петербурзі), які були задіяні для прикриття діяльності в рамках проекту “Лахта”.

Також під санкції потрапив російський англомовний сайт USA Really, який спеціалізувався на публікації інформації, мета якої – викликати політичні розбіжності серед читачів. Інформація була сповнена некоректних висловлювань і суджень. Цим сайтом керував громадянин Росії Олександр Малькевич, щодо якого теж введені санкції.

Крім того, під санкції потрапили представники Головного розвідувального управління РФ Борис Антонов, Анатолій Чепіга, Анатолій Ковальов, Микола Козачок, Олексій Лукашев, Артем Малишев, Олексій Мінін, Олександр Мишкін, Олександр Моренець, Віктор Нетикшо, Олександр Осадчук, Олексій Потьомкін, Євген Серебряков, Олег Сотников і Іван Єрмаков. Слід зауважити, що Мишкін і Чепіга у Великобританії підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Обмежувальні заходи введені також проти Олени Хусьяновой, яка представляє російську компанію “Конкорд-менеджмент”, у відношенні якої вже раніше вводилися санкції по справі за втручання в президентські вибори в США в 2016 році.