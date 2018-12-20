Літак МС-21 опинився в півтора рази дорожче багаторазових ракет Ілона Маска

Витрати на створення середньомагістрального літака МС-21 з моменту включення проекту до плану інноваційної перебудови економіки в 2008 році перевищили кошторис у 2,3 рази. Термін реалізації виріс на три роки. А подальше просування моделі і підтримка виробництва потребує від держави ще майже третину трильйона рублів.

На реалізацію проекту вже витрачено понад 158 млрд рублів, а в найближчі 8 років доведеться витратити ще 279,4 млрд рублів. В першу чергу гроші потрібні на створення системи післяпродажного обслуговування і розгортання серійного виробництва.

Загальна вартість проекту наблизиться до 437,4 млрд рублів, або 6,6 млрд доларів.

Це в 1,5 рази більше, ніж Ілон Маск витратив на всі свої космічні проекти. Так, за даними НАСА, розробка ракети Falcon 9 обійшлася в 3,9 млрд доларів, а створення її надважкої версії Falcon Heavу, за словами самого Маска, коштувала лише 500 млн доларів.

Треба визнати, що подорожчання носило і об’єктивні причини. Росії довелося створювати власне виробництво авіоніки на заміну зарубіжного системного інтегратору бортового радіоелектронного обладнання, яке стало недоступне через санкцій, а також вносити корективи у вартість інших західних комплектуючих, які виросли в ціні через стрибок курсу валюти. Коли MC-21 стартував долар коштував 23,5 рубля, а до початку листопада 2018-го злетів до 65,6 рубля.

Але ці ж санкції можуть призвести до того що проект ніколи не окупиться. За десять років, витрачених на його створення, на ринку з’явилися інші виробники, які легко витіснять вітчизняний літак з потенційних ринків. Мова в першу чергу йде про китайських, японських і бразильських конкурентів.

Нагадаємо, в травні поточного року відбувся перший політ другого дослідного літака МС-21-300. При будівництві нової машини були враховані результати льотних випробувань першого дослідного зразка.