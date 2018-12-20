На Caspian Week – 2019 обговорять бізнес-моделі, засновані на IT-досягнення

ДАВОС, 19 грудня, ФедералПресс. Третя щорічна конференція Caspian Week буде присвячена інноваційним бізнес-моделей, заснованих на передових IT-досягнення. На заході виступлять експерти в області блокчейна і финтеха, великі інвестори і підприємці, а також представники ЮНЕСКО та ООН.

У швейцарському Давосі з 21 січня буде проходити III щорічна конференція Caspian Week – 2019. Захід традиційно присвячено розвитку людського, економічного та екологічного потенціалу в регіоні Великого Каспію.

У цьому році на панельних сесіях і дискусіях конференції будуть обговорювати нові інноваційні бізнес-моделі, які засновані на IT-технологіях, зокрема, на великих даних і глибинному навчанні. Ці бізнес-моделі будуть розглядатись у контексті цілей сталого розвитку ООН і нових законодавчих вимог, демографічних, культурних та політичних змін.

Експерти обговорять мобільність і транспортування по Великому Шовковому шляху, вільну торгівлю та бар’єри до глобалізації, роботехнику і промисловим інновації, штучний інтелект і кібербезпека та інші технологічні рішення. А в останній день заходу міжнародні стартапи зможуть представити свої проекти інвесторам.

Конференцію відвідають представники ЮНЕСКО та Асамблеї ООН з навколишнього середовища – Секретаріату Тегеранської Конвенції, міністр національної економіки Республіки Казахстан Тимур Сулейменов і керуючий Міжнародним фінансовим центром «Астана» Кайрат Келімбетов. З доповідями виступлять фінтех-експерт Паоло Сирони, блокчейн-фахівець Луї де Брюин, гендиректор ІКЕА в Швейцарії Симона Скарпаледджиа та інші професіонали.

Саѕріап Week – 2019 буде проходити в Давосі з 21 по 25 січня. Ознайомитися з попередньою програмою конференції та зареєструватися можна на сайті.