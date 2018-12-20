У США вчителька потрапила за ґрати за інтим зі школярем

Їй загрожувало до 20 років.



Суд американського штату Флорида засудив 27-річну колишню вчительку Стефані Пітерсон до трьох років тюремного ув’язнення за секс з її 14-річним учнем. Термін удалося зменшити, оскільки адвокат наполягав на тому, що хлопчик вступив у зв’язок свідомо і був «добровільним учасником усіх дій». Юрист також довів, що у його підзахисної на той момент були проблеми з психікою – вона страждала біполярним афективним розладом.

Спочатку Стефані загрожувало до 20 років в’язниці. А потім – від п’яти до десяти.

Жінка була арештована в березні цього року. Її стосунки з школярем, чиє ім’я не називається, почалися в листопаді минулого року. Вони обмінювалися відвертими повідомленнями по мобільному телефону і двічі займалися сексом в машині вчительки. Як пише New York Post, вона також неодноразово виконувала акти орального сексу по відношенню до хлопчика.

Підліток пізніше зізнався батькам, що педагог надіслала йому свої фотографії в оголеному вигляді і що у них був секс, але Стефані вимагала, щоб хлопчик нікому не розповідав про їхні стосунки, інакше у них почнуться проблеми».

На момент скандалу Стефні була заміжня. У 2015 році вона вийшла за пожежного Брендона Феррі. Чоловік був шокований звинуваченнями, висунутими проти дружини.

Пітерсон більше ніколи не зможе працювати вчителем, а також буде все життя перебувати під постійним контролем влади. На суді жінка заявила, що вкрай жалкує про те, що трапилося. І що про професію вчительки вона мріяла з дитинства.

Мати жертви сказала, що Пітерсон зруйнувала життя її сина. Тепер він нікому не довіряє. І нього трапляються напади неконтрольованої люті і напади плачу – так що знадобилася допомога психолога. З-за його відносин з вчителькою його також дражнять у школі.