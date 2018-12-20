Біля берегів Іспанії затонули два судна: є жертви

Дев’ятьом вдалося врятуватися.



Біля берегів іспанській Галісії у четвер, 20 грудня, затонуло друге за добу риболовецьке судно. Один член екіпажу загинув, ще трьом вдалося врятуватися.

“Риболовецьке судно Silvosa перевернулося цим вранці в порту Мальпики (провінція А-Корунья, автономне співтовариство Галісія). Один з членів екіпажу загинув, решта троє дісталися до пристані власними силами”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, загиблий був шкіпером судна. Він заплутався в рибальських мережах.

Причини події з’ясовуються. Відзначається, що в момент події в районі спостерігалися сильні хвилі.

Раніше повідомлялося, що три людини загинули і один пропав без вісті в результаті аварії риболовецького судна, затонулого в середу в північно-західних берегів Іспанії. Судно Sin Querer 2 затонуло в чотирьох морських милях на південь від мису Fisterra (провінція А-Корунья, автономне співтовариство Галісія). Шість чоловік на рятувальних плотах врятувалися.