Прес-конференція Путіна: за що виправдовуватися президент Росії

У четвер, 20 грудня, об 11:00 за київським часом розпочнеться щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна.

Вона пройде в Центрі міжнародної торгівлі (ЦМТ) в Москві. Як з’ясувалося, на прес-конференцію не пустять хворих і людей з судимістю.

Хто буде брати участь

Всього в цьому році на захід акредитовано 1702 російських і зарубіжних журналіста.

Для представників іноземних ЗМІ буде організовано синхронний переклад на англійську, німецьку та французьку мови, запевнили в Кремлі.

Скільки буде тривати

Прес-конференції президента РФ зазвичай тривають 3,5-4,5 години. Найтривалішою була прес-конференція, яка проходила 14 лютого 2008 року, — 4 години 40 хвилин.

В минулому році захід зайняло 3 години 42 хвилини.

Побачити те, як Путін буде відповідати на запитання можна буде як по телевізору, так і онлайн на ряді інтернет-ресурсів. Зокрема, онлайн-трансляція буде доступна тут.

За що виправдовуватися

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков заявив, що головною темою прес-конференції буде розвиток економіки Росії “на тлі несприятливої і агресивної міжнародної кон’юнктури”.

Крім того, Кремль заявляє, що мова піде про міжнародну обстановку, зокрема “регіональних конфліктах” і російсько-американських відносинах, а також порядку денному регіонів Росії.

НТВ

Однак, коло заявлених тем занадто малий для такого часу. Ясна річ, що будуть підніматися і гарячі теми:

Агресія в Україні

На останній прес-конференції міністр закордонних справ Сергій Лавров цинічно заявив, що його країна нібито не бере участі у війні на сході України. Усю відповідальність за збройний конфлікт, ініційований Кремлем, він поклав на “російськомовних українців”.

Крім того, глава МЗС Росії загрозливо заявив, що країна-агресор ніколи не кине українців, і пообіцяв зберегти Україну “нормальною і здоровою країною”.

“Поглинання” Білорусі

В останні дні ця тема стала дуже активно обговорюватися в російському політикумі. Крім того, напередодні прес-конференції Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь.

Раніше російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це “більш тісною інтеграцією”.

У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо “інтеграції” держави, — марно.

Санкції проти Росії

Міністерство фінансів США 19 грудня розширив санкції проти Росії.

У список потрапили 18 росіян, три компанії і один інтернет-ресурс (Федеральне агентство новин) у рамках закону CAATSA, яке пов’язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Зокрема, під санкції потрапили підозрювані в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Петров і Боширов (Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга).

Перемога США в Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами “Ісламської держави” в Сирії. Крім того, він анонсував виведення американських військ.

Пропаганда Кремля бурхливо відреагувала на цю заяву. Так, в РФ вирішили, що, таким чином, вони нібито виграли війну в Сирії.