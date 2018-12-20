Сумської суддя знущається над адвокатом-інвалідом

Легендарного незрячого захисника воїнів АТО змушують стирати пальці в кров, щоб встигнути ознайомитися з матеріалами справи.

Легендарний дніпропетровський адвокат Сергій Кириченко, який допомагає воїнам АТО і їх сім’ям, в черговий раз став жертвою знущань з боку суддівського корпусу. У Сумах місцевий служитель Феміди, якого підозрюють у фінансуванні тероризму, вважає, що захисник-інвалід здатний друкувати документи шрифтом Брайля зі швидкістю кулі.

14 томів для адвоката

Зарічний районний суд р. Суми ось вже майже півтора року розглядає справу про нібито причетність менеджера однієї з фірм з Дніпра до торгівлі з терористами на Донбасі. Справа, яку веде обласне управління Служби безпеки України, сьогодні знаходиться в стадії ознайомлення обвинуваченого з матеріалами. Захищає менеджера відомий в Дніпрі адвокат Сергій Кириченко, який є також головою обласного відділення Всеукраїнського парламенту працездатних інвалідів.

Ще в першому судовому засіданні адвокат Кириченко заявив про свої обмежені можливості для ознайомлення з матеріалами справи-за деяких фізичних недоліків. Крім того, він також повідомив суду, що ознайомлення з матеріалами може відбуватися тільки за допомогою читання асистентом і подальшого відтворення матеріалів кримінального провадження з допомогою тексту Брайля (для сліпих).

Сам процес ознайомлення і відтворення складає близько 20 сторінок в день. При цьому по справі підзахисного в Сумах потрібно ознайомитися з 14 томами загальним обсягом 4500 сторінок. Оскільки адвокат веде та інші справи р. Дніпро, то не може перебувати цілодобово в Сумах. Відповідно, вивчати матеріали в режимі 24/7 теж неможливо.

Особливу увагу стосується того, що процедура ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і відтворення їх з допомогою тексту Брайля, здійснюється захисником шляхом набивання точок з допомогою металевого трафарету на спеціальних аркушах паперу, що кожен раз при ознайомленні призводить до стирання пальців «кров», і вимагає певного часу на відновлення.

Варто зазначити, що до складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні включено близько 10 працівників СБУ, які також могли б допомогти адвокату в ознайомленні з матеріалами, наприклад, читаючи вголос.

Однак, суддя на ці обставини уваги не звертав і всіляко намагався показати, що в даному випадку пріоритетними є інтереси органу досудового слідства (СБУ) і терміни, в які працівники спецслужби повинні здійснити передачу справи в суд.

Не визначившись під час судового засідання зі своїм рішенням, суддя відклав розгляд справи на листопад 2018 року.

Відвід судді

Незважаючи на очевидність підстав для відводу, заяву про відвід судді Капкина, голова Зарічного суду залишив скаргу без задоволення, у тому числі на підставі того, що кримінальне провадження щодо судді Капкина не проводиться.

Після повернення справи назад до судді Капкину, останній був призначений судовий розгляд на 15 грудня. У ньому Кириченко знову заявив відвід, оскільки згідно з постановою Шевченківського районного суду р. Києва від 5 грудня, управління Служби безпеки України в Києві та області було зобов’язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ознак злочину в діях судді Олександра Капкина.

Зазначені обставини зовсім розлютили суддю, який замість того, щоб за встановленою законом процедурою оголосити перерву для повторного вирішення питання про відвід, поспішно пішов у дорадчу кімнату мотивуючи подання зазначених документів зловживання з боку адвоката.

Не дивно було і заслухати рішення, яким суддя, якого всіляко опікується Сумське СБУ, встановив термін сліпому адвокату Кириченко для ознайомлення з 14 томами кримінальної виробництва 15 квітня 2019 року. Це вимога звичайно ж, свідомо не може бути виконане при яких умовах, навіть при здійсненні адвокатом щоденного ознайомлення з матеріалами справи.

Однак, ангажовані слідство і суд проігнорували не тільки норми процесуального права, але й елементарні норми моралі, людяності та поваги до інтересів людей з обмеженими можливостями.

Ось і результат судових реформ, де все як було до революції гідності» так і залишилося за принципом «рука руку миє». Сподіваємося, що громадськість і правозахисники не залишать цю інформацію без уваги і візьмуть під свій контроль дотримання законності й справедливості в судах України, а також питання поводження з адвокатами з інвалідністю.

Автор: Кирило Крищенко