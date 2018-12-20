САП відновить кримінальну справу проти Дзензерського

Київський апеляційний суд скасував постанову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) про закриття справи щодо брехню в декларації народного депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського. Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), 19 грудня суд скасував ухвалу суду першої інстанції та постанову прокурора САП Валентина Мусіяки про закриття кримінального провадження за фактом декларування Дзензерським недостовірної інформації.

Рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили заявники – представники АТ «ВТБ банк». Наслідком рішення Київського апеляційного суду є відновлення розслідування справи.

За таких обставин керівник САП Назар Холодницький повинен призначити нових прокурорів у справі Дзензерського.

Адвокати позивачів зуміли переконати суд у тому, що цю справу було закрито незаконно і передчасно, так як прокурор САП різко змінив свою позицію і замість того, щоб підготувати проект підозри, додав до справи незрозумілі висновки вчених.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Дзензерський не вказав дійсні фінансові зобов’язання перед 3 банківськими установами на загальну суму 3 млрд 185 млн 432 тис. 215 грн. Також Дзензерський звернувся зі скаргою до міністра юстиції про те, що щомісяця з його зарплати примусово віднімається 20% на користь банку «Кредит Дніпро» за борги за кредитами.