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У Швеції прогримів вибух в школі

20.12.2018

В Швеции прогремел взрыв в школеЗатримали 20-річного чоловіка

На півночі Швеції в місті Гесслехольм в старшій школі стався вибух – поліція затримала на місці пригоди молодої людини, не виключає мотив тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух у будівлі пролунав у четвер вранці. Будівля навчального закладу евакуювали.

Згідно з повідомленнями, постраждалих немає. На місці події затримали 20-річного чоловіка.

Поліція заявила, що проводить розслідування причини вибуху в Гесслехольме.

“Ми впевнені, що цей вчинок був навмисним”, – сказала прес-секретар поліції Кім Хилд, додавши, що терористичні мотиви злочину не виключені.

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