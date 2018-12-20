У Швеції прогримів вибух в школі

Затримали 20-річного чоловіка



На півночі Швеції в місті Гесслехольм в старшій школі стався вибух – поліція затримала на місці пригоди молодої людини, не виключає мотив тероризму.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух у будівлі пролунав у четвер вранці. Будівля навчального закладу евакуювали.

Згідно з повідомленнями, постраждалих немає. На місці події затримали 20-річного чоловіка.

Поліція заявила, що проводить розслідування причини вибуху в Гесслехольме.

“Ми впевнені, що цей вчинок був навмисним”, – сказала прес-секретар поліції Кім Хилд, додавши, що терористичні мотиви злочину не виключені.