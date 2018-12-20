Стало відомо, як називають Меган Маркл в королівському палаці

У герцогині натягнуті відносини з асистентами.



Останнім часом у пресі все частіше обговорюється складний характер дружини принца Гаррі Меган Маркл, а також її складні стосунки з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон і постійні порушення королівського протоколу. Джерело з оточення британської королівської родини розповів, що із-за поведінки новоспеченої герцогині їй дали досить грубе прізвисько у палаці, повідомляє Vanity Fair.

За словами інформатора, Меган прозвали “монстром Маркл” за черствість по відношенню до працівникам і представникам палацу.

Стверджується, що герцогиня, яку спочатку сприймали, як “ковток свіжого повітря в палаці”, у підсумку виявилася справжнім кошмаром. Вона виставляє непомірні вимоги, придумує нові правила і доводить усіх своїми примхами. А закоханий принц Гаррі повністю підтримує свою дружину.

Співробітники палацу не приховують від преси роздратування тим, що “герцогиня прокидається, коли в Каліфорнії п’ять ранку” (близько години дня за лондонським часом, – прим. ред.), пише інструкції і вимагає їх виконання”.

Однак сама вагітна Меган ніяк не реагує на галас в пресі і продовжує з’являтися на публіці як з чоловіком, так і одна. Схоже, що принц Чарльз не даремно назвав свою невістку “вольфрамом” – у неї дійсно сталеві нерви і твердий характер