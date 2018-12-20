Посперечався горбачов з Путіним через ракет США

Процес роззброєння за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) в кінці 1980-х років не був одностороннім.

За словами Путіна, Радянський Союз і США ліквідували ракети наземного базування, але при цьому у Штатів залишилися інші — морського і повітряного базування. “А у нас не було. Тому з точки зору Радянського Союзу — це було одностороннє роззброєння. Навіщо керівництво пішло на це? Але це було зроблено, а наші партнери продовжували розвивати такі системи”, — заявив Путін.

У свою чергу Горбачов звинуватив Путіна в тому, що він не володіє інформацією у повному обсязі, пояснивши, що ніякого одностороннього роззброєння не було.

“Згідно з договором РСМД, були знищені сотні ракет — як радянських, так і американських. Значна частина ракет всіх видів базування скорочувалася згідно заяв президентів США і СРСР восени 1991 року. Всі рішення, прийняті на переговорах з роззброєння, ретельно опрацьовувалися у відомствах, у тому числі в Міністерстві оборони та Генштабі”, — сказав Горбачов.