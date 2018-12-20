Албанському прем’єру потрапили в живіт курячим яйцем

Інцидент стався у парламенті.



В Албанії опозиція припинила бойкот роботи парламенту, який тривав з липня, і майже відразу один з опозиційних депутатів кинув яйце у прем’єр-міністра Еді Раму.

Про це повідомляє AP.

Член опозиційної Демократичної партії Эндри Хаса кинув у живіт прем’єра яйце, коли той виступав з трибуни парламенту.

Охорона відтіснила депутата, хоча він намагався кинути в прем’єра ще одне яйце.

Президія парламенту припинив засідання, а потім оголосив про рішення відсторонити Эндри Хасу на 10 днів. Після того як депутат відмовився покинути зал засідань, роботу парламенту знову призупинили.

В Албанії з початку грудня проходять масові протести студентів з-за незгоди з грошовим збором за провалені іспити. Уряд вирішив піти на поступки студентам, скасувавши збір, однак протестувальники висунули нові вимоги.