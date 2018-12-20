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Чехія вислала російського бізнесмена, який займався шахрайством

20.12.2018

Чехия выдворила российского бизнесмена, занимавшегося мошенничествомВін вже знаходиться в Москві.

З Чехії до Росії екстрадували бізнесмена Євгена Маркова, якого звинувачують у шахрайстві з позиками вкладників на 10 млн євро.

Про це пише Radio Praha.

Маркова затримали на чеській території в 2017 році, а тепер він вже знаходиться в Москві.

За даними слідства, з вересня 2013 року по червень 2015-го Марков із спільниками з числа керівників компанії “Имтехстрой девелопмент БК” консалтингової фірми “Легіон” та афілійованих з ними організацій розміщував в пресі та інтернеті рекламу з пропозицією вкласти інвестиції в нібито високоприбуткові проекти.

Половина інвесторів отримали і відсотки, і свої гроші. Гроші решти “вкладників” потрапили на рахунки фірм спільників Маркова, їх шахраї використовували в особистих цілях.

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