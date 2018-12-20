Відмова у відкритті банківського рахунку: можливі причини

Все велике число компаній стикаються з відмовами банків у відкритті розрахункових рахунків. Причин цьому може бути безліч.
Ст.846 ГК РФ зобов’язує банки укладати договори банківського рахунку з будь-яким суб’єктом, який висловив на це своє бажання. Але чому багато кредитні установи відмовляють фірмам і підприємцям? Видимих причин декілька:
Якщо фірма або ПІДПРИЄМЕЦЬ зіткнулася з такою відмовою, вона може спробувати відкрити розрахунковий рахунок в іншому банку – це найпростіший шлях вирішення проблеми. Якщо та інші кредитні установи не бажають співпрацювати з фірмою, їй слід діяти по-іншому.
Якщо причини відмови самостійно з’ясувати не вдалося, може знадобитися допомога кримінального адвоката: оскільки фахівець відмінно знає всі тонкощі законодавства, проаналізувати ситуацію не складе праці. Завдяки цим рекомендаціям фірма зможе не тільки відкрити рахунок, але і користуватися ним без жодних перебоїв, знаючи, що банк не заблокує його.