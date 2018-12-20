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Відмова у відкритті банківського рахунку: можливі причини

20.12.2018

Отказ в открытии банковского счета: возможные причины

Все велике число компаній стикаються з відмовами банків у відкритті розрахункових рахунків. Причин цьому може бути безліч.
 

Ст.846 ГК РФ зобов’язує банки укладати договори банківського рахунку з будь-яким суб’єктом, який висловив на це своє бажання. Але чому багато кредитні установи відмовляють фірмам і підприємцям? Видимих причин декілька:

  • Реєстрація юрособи за «масового адресою», по якому значаться десятки інших фірм.
  • Відсутність потрібних паперів або неправильне їх складання.
  • Сумнівна репутація фірми (знаходження в «чорному списку» Росфінмоніторингу, співпраця з представниками даного списку тощо).
  • Наявність ознак фірми-«одноденки» (мінімальний статутний капітал, нетривалий час існування тощо).
  • Інші причини, в тому числі підозра гендиректора у скоєнні серйозного економічного злочину (шахрайство, незаконне підприємництво, ухилення від податків тощо).

    • Якщо фірма або ПІДПРИЄМЕЦЬ зіткнулася з такою відмовою, вона може спробувати відкрити розрахунковий рахунок в іншому банку – це найпростіший шлях вирішення проблеми. Якщо та інші кредитні установи не бажають співпрацювати з фірмою, їй слід діяти по-іншому.

  • Проаналізувати, які причини могли спровокувати відмову. Наприклад, адреси масової реєстрації» легко перевіряються на сайті ФНС. Якщо негативні для банку обставини будуть усунені, ніщо не буде заважати відкриття розрахункового рахунку.
  • Спонукати банк відкрити рахунок у судовому порядку. Однак ефективність цього способу сильно залежить від обставин справи.

    • Якщо причини відмови самостійно з’ясувати не вдалося, може знадобитися допомога кримінального адвоката: оскільки фахівець відмінно знає всі тонкощі законодавства, проаналізувати ситуацію не складе праці. Завдяки цим рекомендаціям фірма зможе не тільки відкрити рахунок, але і користуватися ним без жодних перебоїв, знаючи, що банк не заблокує його.

     

     

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