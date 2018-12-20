Відмова у відкритті банківського рахунку: можливі причини

Все велике число компаній стикаються з відмовами банків у відкритті розрахункових рахунків. Причин цьому може бути безліч.



Ст.846 ГК РФ зобов’язує банки укладати договори банківського рахунку з будь-яким суб’єктом, який висловив на це своє бажання. Але чому багато кредитні установи відмовляють фірмам і підприємцям? Видимих причин декілька:

Реєстрація юрособи за «масового адресою», по якому значаться десятки інших фірм.

Відсутність потрібних паперів або неправильне їх складання.

Сумнівна репутація фірми (знаходження в «чорному списку» Росфінмоніторингу, співпраця з представниками даного списку тощо).

Наявність ознак фірми-«одноденки» (мінімальний статутний капітал, нетривалий час існування тощо).

Інші причини, в тому числі підозра гендиректора у скоєнні серйозного економічного злочину (шахрайство, незаконне підприємництво, ухилення від податків тощо).

Якщо фірма або ПІДПРИЄМЕЦЬ зіткнулася з такою відмовою, вона може спробувати відкрити розрахунковий рахунок в іншому банку – це найпростіший шлях вирішення проблеми. Якщо та інші кредитні установи не бажають співпрацювати з фірмою, їй слід діяти по-іншому.

Проаналізувати, які причини могли спровокувати відмову. Наприклад, адреси масової реєстрації» легко перевіряються на сайті ФНС. Якщо негативні для банку обставини будуть усунені, ніщо не буде заважати відкриття розрахункового рахунку.

Спонукати банк відкрити рахунок у судовому порядку. Однак ефективність цього способу сильно залежить від обставин справи.

Якщо причини відмови самостійно з’ясувати не вдалося, може знадобитися допомога кримінального адвоката: оскільки фахівець відмінно знає всі тонкощі законодавства, проаналізувати ситуацію не складе праці. Завдяки цим рекомендаціям фірма зможе не тільки відкрити рахунок, але і користуватися ним без жодних перебоїв, знаючи, що банк не заблокує його.