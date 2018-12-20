Латвія виклала у відкритий доступ секретні документи КДБ

Викладені понад 10,6 тисяч особистих карток.



Латвійський національний архів опублікував у четвер, 20 грудня, на своєму сайті документи КДБ Латвійської РСР. У відкритий доступ викладені понад 10,6 тисяч особових карток інформаторів цієї спецслужби.

Зазначено, що документи, опубліковані на сайті Латвійського національного архіву www.arhivi.gov.lv у розділі – kgb.arhivi.lv. Для того, щоб їх побачити, потрібно зареєструватися.

Як повідомляється, архів доступний у вигляді файлів у форматі PDF. Документи опубліковані у відсканованому вигляді в алфавітному порядку. Частина карток оформлена рукописно, російською мовою.

“Всього опубліковано 10 612 карток. Також опубліковані 75 карток “позаштатних оперативних працівників КДБ” – це особи, які допомагали КДБ на громадських засадах. Позаштатним оперативникам не давали позивних, а створювали абревіатуру з перших літер імені, прізвища та по батькові”, – відзначає агентство.