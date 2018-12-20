Чому українці переплачують 8 гривень на літрі бензину

Вітчизняний ринок нафтопродуктів — дзеркало роботи всієї української економіки. З одного боку, держава відмовилася від ручного регулювання цін на АЗС, з іншого — не помічає, як ринок заполоняють нелегальні заправки.

Так «подзаборніки» відбирають хліб у офіційних компаній, які борються з епідемією як можуть. «Білі» створили Нафтогазову асоціацію України і проводять рейди по трасах разом з місцевими органами влади.

Поки ця стратегія не приносить користі. Тіньовий ринок нагадує гідру: на місці однієї ліквідованої нелегальної АЗС виростають дві.

Більш того, нелегали можуть наносити відповідні атаки. За інформацією співрозмовника “ЕП”, однією з перших жертв став «Концерн «Галнафтогаз» (мережа заправок ОККО) Віталія Антонова. Після обшуків СБУ в центральному офісі компанії знайшлися прямі докази роботи мережі в окупованому Криму.

Що відбувається на ринку нафтопродуктів і причому тут ОККО?

Кримський питання

Обшук київського та львівського офісів «Концерну «Галнафтогаз» (управляюча компанія мережі автозаправних станцій ОККО) проводився в серпні 2018 року співробітниками Служби безпеки і Генеральної прокуратури.

Через кілька днів після цього власник компанії Віталій Антонов провів прес-конференцію, на якій повідомив подробиці інциденту. «Нас звинувачують у фінансуванні дій, які вчинені з метою повалення конституційного ладу і зміни державних кордонів України», — заявив Антонов.

Правоохоронці звинуватили «Галнафтогаз» у веденні бізнесу в окупованому Криму, де у нього до захоплення півострова Росією було 12 АЗС. У концерні ці підозри заперечували, стверджуючи, що компанія передала кримські заправки в оренду своїм колишнім співробітникам з півострова, і ні про яке веденні бізнесу на цій території не йдеться.

«Нас звинувачують у тому, що ми контактуємо з колективами заправок, на яких ми раніше працювали. Дійсно контактуємо, це наші колишні співробітники, кримчани. Вони у нас орендують активи.Ми консультуємо їх, як вести бізнес, але не ведемо фінансових операцій. Наш бренд там відсутня», — заявляв після обшуків віце-президент з фінансово-інвестиційних питань «Концерну «Галнафтогаз» Василь Даниляк.

Тим не менш, це не скасовує факт роботи «Галнафтогазу» в окупованому Криму. Про це прямо говорять документи, знайдені в офісах концерну під час обшуку, які є в розпорядженні ЕП.

Документи свідчать, що 12 АЗС ОККО з окупованого півострова були передані в управління російським компаніям «Оптімус холдінгс» і «Таврида-петроліум».

Співробітники СБУ виявили, що у витоків створення орендарів стоять структури з групи «Галнафтогаз». Наприклад, згадана «Оптімус холдінгс» заснована кіпрським офшором GNG International Limited з групи Антонова.

У тому, що орендарі кримських АЗС ОККО працювали в Криму за законами окупувала півострів російської влади, немає сумнівів. Про це говорить, наприклад, листування «Таврида-петроліум» з «податковою службою по республіці Крим».

Це ж підтверджують і фінансові звіти в рублях фірми «Таврида-петроліум» для «Галнафтогазу» про витрати в ході господарської діяльності на півострові.

За законами Росії стала жити і сама «Галнафтогаз». На це вказує «Повідомлення про взяття на облік іноземної організації в податковому органі», видане українському концерну «федеральної податкової служби Росії по Севастополю».



Ці документи можуть говорити про те, що «Галнафтогаз» взаємодіє з російською владою в Криму, так як працюють на півострові заправки концерну платять податки місцевої влади». Однак це лише частково є правдою.

За даними джерел ЕП, «Галнафтогаз» вже давно готується до виходу з бізнесу в Криму. Для цього компанія ще в 2016 році найняла аудитора Deloitte, який навесні 2017 року розробив три сценарії реалізації заправок: від імені самого концерну; від імені російської компанії і від імені третьої сторони.

Жоден з цих варіантів не був реалізований. Почасти це пов’язано з тим, що всі потенційні покупці мають пряме відношення до Росії і пропонують Антонову ціну за заправки в рази нижче їх реальної вартості. Почасти з тим, що в українській законодавчій базі немає механізму продажу активів на окупованій території. «Не показати» цю угоду в своїй фінансовій звітності «Галнафтогаз», будучи публічною компанією, не зможе.

Чорним по білому

У цьому контексті звинувачення на адресу «Концерну «Галнафтогаз» з боку СБУ і ГПУ виглядають виправдано. Втім, українським правоохоронцям не завадило б з такою ж суворістю підходити і до питання про необхідність дотримання трейдерами українського законодавства на вільній від російської окупації території України.

Тут виникають великі питання. Один з них — чому правоохоронці пильно стежать за офіційним бізнесом, але ігнорують тіньовий ринок нафтопродуктів? У «Галнафтогазі» прямо на це питання не отвечют, але увагу до себе з боку силовиків пов’язують з війною концерну проти нелегалів.

«Ми знаємо, що це (обшуки. — ЕП) «прилетіло» від «чорного» ринку. Чому? Тому що в Нафтогазовій асоціації України (НАУ) ми займаємо активну позицію по боротьбі з нелегальними заправками», — заявив Антонов.

Високий темп зростання нелегалів можна пояснити тим, що ведення такого виду бізнесу не вимагає неабияких підприємницьких здібностей, великої кількості персоналу і величезних вкладень. Для старту «подзаборнику» достатньо 20-30 тис дол і «добро» від місцевих правоохоронців. Мінімально необхідний перелік атрибутів — бочка, колонка і стілець для оператора.

«Нелегальні точки продажу розміщуються і експлуатуються без оформлення землекористування, без дозволів на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки; реалізують паливо без застосування РРО», — говорить Привалова. Це не заважає тіньовикам збільшувати свою частку на ринку нафтопродуктів. Тільки в 2018 році через такі заправки було продано понад 1,2 млн тонн пального, а в 2019 році цей показник може досягти 1,5 млн тонн.

Ціна у «волоцюг» на 2-4 грн нижче самої дешевої офіційної заправки в Україні. Однак це не означає, що вони заробляють менше: їм не потрібно платити податки і витрачатися на отримання дозвільних документів. З-за роботи тіньових заправок повз бюджету в 2018 році пройде близько 10 млрд грн. На таку ж суму в бюджеті-2019 скоротили підтримку аграріїв і виплату соцдопомоги, щоб збільшити видатки на виплату пенсій.

А що правоохоронці?

Відсутність виразної реакції від влади змусило учасників ринку шукати свої способи боротьби з нелегальними АЗС. Нафтогазова асоціація України — один з них. НАУ представила інтерактивну карту, на яку будь-яка небайдужа споживач може наносити місця, де розташовані «чорні» заправники. Це нібито повинно допомогти податківцям детінізувати ринок.

Нелегала можна визначити за наступними критеріями: він відмовляється надати чек; на АЗС немає інформації про власника і ціну на паливо, немає документів про якість продукції, немає засобів пожежогасіння, АЗС розташовані поблизу житлових будинків; торгівля паливом йде з автоцистерн і каністр.

Зараз на карті позначено 797 нелегальних об’єктів продажу палива, але їх фактична кількість перевищує півтори тисячі.

У влади і правоохоронців є всі важелі для протидії тіньовикам, але щороку вони генерують десятки мільярдів неврахованої готівки. А хто встоїть перед такими грошима?