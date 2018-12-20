Хакери зламали пошту дипломатів ЄС і кілька років читали листи

Експерти підозрюють втручання Китаю.

Хакери кілька років читали повідомлення дипломатів країн Євросоюзу. Це випливає з доповіді американської компанії з кібербезпеки Area 1.

За даними компанії, хакери проникли в мережу дипломатичних комунікацій Європейського Союзу і протягом декількох років мали доступ до повідомлень, якими обмінялися дипломати. Таку інформацію оприлюднив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс в Брюсселі.

Він назвав систему, яка постраждала від витоків, як таку, якою керує секретаріат Європейської Ради, яка представляє країни-члени ЄС в Брюсселі, а не сама комісія.

За даними експертів, методи, що застосовувалися хакерами протягом трирічного періоду, нагадували ті, які давно використовують елітний підрозділ Народно-визвольної армії Китаю.