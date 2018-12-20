Росія заплатить: у справі про збитий Boeing над Донбасом стався новий поворот

Нідерланди можуть подати позов до міжнародного кримінального суду на Росію через збитого над Донбасом Boeing MH17.

Про це йдеться в листі міністра закордонних справ Голландії Стефа Блоку до парламенту. У ньому повідомляється, що РФ відмовилася від усіх переговорів про можливе врегулювання та компенсації жертвам, пише The New York Times.

“Уряд розглядає можливі подальші кроки, включаючи і передачу питання на міжнародні суд або організації”, — говориться в тексті.

Повідомляється також, що Нідерланди і Австралія, громадяни якої також постраждали в авіакатастрофі, “зробили кілька запитів до Росії по дипломатичних каналах для участі в офіційних зустрічах заради встановлення істини і підзвітності перед найближчими родичами жертв”.

Стеф Блок підкреслив, що ці зусилля не привели до переговорів “про відповідальність Росії”, яка продовжує заперечувати свою причетність до удару по Boeing.

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року терористичні сили на Донбасі збили літак авіаліній Малайзії з 298 людьми на борту. Російська сторона намагалася перекласти провину на українських оборонців, однак незалежні міжнародні розслідування підтвердили причетність РФ до вогневого удару.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу “Бук”, привезену з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Згідно з проміжними підсумками розслідування Міжнародної слідчої групи, ЗРК “Бук” належав 53-й бригаді — підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується в Курську.

У травні 2018-го стало відомо, що Австралія і Нідерланди мають намір залучити Росію до відповідальності за причетність до краху Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.