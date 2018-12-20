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Росія заплатить: у справі про збитий Boeing над Донбасом стався новий поворот

20.12.2018

Россия заплатит: в деле о сбитом Boeing над Донбассом произошел новый поворот

Нідерланди можуть подати позов до міжнародного кримінального суду на Росію через збитого над Донбасом Boeing MH17.

Про це йдеться в листі міністра закордонних справ Голландії Стефа Блоку до парламенту. У ньому повідомляється, що РФ відмовилася від усіх переговорів про можливе врегулювання та компенсації жертвам, пише The New York Times.

“Уряд розглядає можливі подальші кроки, включаючи і передачу питання на міжнародні суд або організації”, — говориться в тексті.

Повідомляється також, що Нідерланди і Австралія, громадяни якої також постраждали в авіакатастрофі, “зробили кілька запитів до Росії по дипломатичних каналах для участі в офіційних зустрічах заради встановлення істини і підзвітності перед найближчими родичами жертв”.

Стеф Блок підкреслив, що ці зусилля не привели до переговорів “про відповідальність Росії”, яка продовжує заперечувати свою причетність до удару по Boeing.

Россия заплатит: в деле о сбитом Boeing над Донбассом произошел новый поворот

Як писав OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року терористичні сили на Донбасі збили літак авіаліній Малайзії з 298 людьми на борту. Російська сторона намагалася перекласти провину на українських оборонців, однак незалежні міжнародні розслідування підтвердили причетність РФ до вогневого удару.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу “Бук”, привезену з Росії в Першотравневий район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Згідно з проміжними підсумками розслідування Міжнародної слідчої групи, ЗРК “Бук” належав 53-й бригаді — підрозділу збройних сил Російської Федерації, що дислокується в Курську.

У травні 2018-го стало відомо, що Австралія і Нідерланди мають намір залучити Росію до відповідальності за причетність до краху Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.

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