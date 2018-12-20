У Росії на вулицях розвісили історії репресованих громадян

Деяких росіян така акція обурила.

День працівника органів безпеки Росії цивільні активісти у Владивостоці вирішили відзначити публічною акцією. На центральних вулицях міста прихильники руху “Відкрита Росія” розмістили плакати з короткими історіями репресованих громадян.

Регіональний координатор руху Відкрита Росія в Примор’ї Андрій Яроцький заявив, що сенс заходу – нагадати людям про політичні переслідування і прямо сказати: репресії не припинилися, а каральні органи влади нікуди не зникли.

“Наважилися, тому що, коли люди забувають історію, вона повторюється. Ми самі часто потрапляємо під репресії з боку силових структур. Під час установчої конференції нашого регіонального відділення до нас увірвалися співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом. Багатьох побили”, – заявив Яроцький.

Крім того, він підкреслив, що важко дати точний відлік датами початку і кінця репресій в Росії, але є конкретні виконавці цих рішень: ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ та КДБ.

На думку активістів, незважаючи на те, що після падіння радянського режиму в країні були утворені нові органи безпеки – ФСБ, Центр протидії екстремізму і Росгвардия, вони не захищають людей, а держава від народу. Жителі Владивостока, які вивчали плакати, за словами організаторів, мовчки читали історії і йшли далі. Деякі були обурені, а хтось-то говорив, що у всіх країнах переслідують інакомислячих і це нормально.

Незважаючи на це, в “Відкритої Росії” вважають, що про ці злочини треба говорити постійно, і висловитися саме в День ФСБ дуже важливо. Співробітники російських правоохоронних органів на акції помічені не були. Акція була приурочена до Дня працівників органів безпеки і сторіччя спецслужби. 101 рік тому була створена Всеросійська надзвичайна комісія (ВЧК). Преемницами цього відомства є сформовані в Радянському Союзі НКВС і КДБ, так і діюча в сучасній Росії Федеральна служба безпеки.