Девальвація – підкоритися або очолити

Десять років тому у мене був сумний досвід, коли відпочивши на новорічні свята, був шокований тим, що вийшовши на роботу, виявив, що наша інжинірингова фірма в одну мить втратила величезних грошей.

Якщо читачі цієї статті займалися яким-небудь бізнесом, особливо працюючи з державним замовленням, то повинні знати, що всі гроші стікаються на рахунок виконавця в останні дні грудня. І якщо розплатитися з постачальниками комплектуючих білоруського виробництва встигнути можна, то відправити гроші за кордон набагато складніше.

А курс білоруського рубля до долара стрибнув одразу на двадцять відсотків і можна сказати, що за той кризових 2008 рік моя фірма втратила відразу все, що ми заробили, і плюс до цього втратили фінансову подушку на перші місяці наступного року. А це зарплати співробітників, оренда приміщення, складів та інші витрати. Причиною девальвації були вимоги МВФ під виділення кредиту на чотири мільярди доларів.

У 2011 році ми всі повинні пам’ятати, що відбувалося з білоруською економікою, яка піднялася паніка на ринку, як народ кинувся скуповувати валюту, щоб врятувати свої заощадження.

Можна довго розмірковувати над тим, що тоді трапилося насправді, чи це були прорахунки наших влади або міністр економіки Росії Кудрін обіцяв Білорусі банкрутство за відмову приватизувати промисловість, або все відразу.

Головне те, що ті події показали, що білоруська економіка, вписавшись у глобалізацію настільки мала і слабка, що контролювати і прогнозувати курс білоруського рубля наші монетарні влади навряд чи здатні. Та й довіра населення до національної валюти виявилося підірваним.

І для мене абсолютно очевидно, що процес, який не можна контролювати, просто необхідно очолити. До речі, так в деяких країнах надходять з корупцією, коли з хабарів чиновники платять податки, а спецслужби добре бачать, чиї інтереси лобіює той чи інший чиновник або депутат.

Що буде, якщо курс білоруського рубля буде не тинятися туди-сюди, а планово знижуватися до американського долара? Причому і населення, і бізнес будуть точно знати, коли і на який відсоток цей курс буде змінюватися.

Виробники продукції будуть планувати витрати на закупівлі з імпортних комплектуючих, а можливо і шукати білоруських виробників, які зможуть задовольнити їх потреби, щоб скоротити витрати на імпорт і збільшити прибуток. Інфляція також буде під реальним контролем. Населення свої заощадження тримати в білоруських рублях на депозитах у банках, а банкам буде вигідно кредитувати білоруські підприємства, не закладаючи зайві відсотки на ризики.

До речі, з цього графіку можна судити про те, що постійна девальвація рубля, яка проходила до останнього часу вела до зростання добробуту населення.

Не будучи економістом за освітою, а використовуючи для своїх умовиводів елементарну логіку, приходжу до висновків, що саме девальвація стимулює зростання доходів населення. Причому це стосується в першу чергу реального сектору економіки, а саме зарплат робочого класу і ІТП.

За графіком, який відображає торговельний баланс також видно, що утримуючи курс курсу до 2008 року, наростав дефіцит торговельного балансу, а в плюс ми різко вийшли після девальвації 2011 року.

Адже, девальвація білоруського рубля робить імпорт дорожче, а експорт дешевше, що неминуче стимулює власне виробництво. Банально шити одяг, наймаючи білоруських швачок стає вигідніше, ніж завозити імпорт в Білорусь. Зарплати залишаються в Білорусі, ростуть доходи населення і економіка починає розвиватися.

А утримання курсу призводить до зворотних процесів

Основний прибуток отримують імпортери і банки, які цих імпортерів кредитують, магазини і ринки наповнюються імпортним товаром, часто виробленим народами Африки та Азії, де витрати на виробництво в рази нижче, ніж у Білорусі.

А білоруські заводи і фабрики в цьому випадку банкам кредитувати не вигідно, а отже, починає занепадати білоруська промисловість. Падають зарплати на заводах і фабриках, падає купівельна спроможність населення, а валюта витікає за кордон. Ось саме це зараз і відбувається в білоруській економіці.