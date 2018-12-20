США можуть припинити військово-повітряну кампанію проти ИГИЛ

США можуть і далі надавати підтримку союзникам по операції в Сирії.

США можуть зупинити військово-повітряну кампанію проти “Ісламської держави” в Сирії після рішення американського президента Дональда Трампа про виведення військ з цієї країни.

Відзначається, що остаточне рішення про припинення авіаударів по бойовиках ще не прийнято.

Співрозмовник підкреслив, що США можуть і далі надавати підтримку союзникам по операції в Сирії.

19 грудня Трамп оголосив про перемогу над бойовиками “Ісламської держави” в Сирії.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що розпочато виведення американських військ з цієї країни.

У Сирії перебуває приблизно 2 тис. американських військовослужбовців. Вони переважно тренують місцеві неурядові військові формування, які ведуть боротьбу з ИГИЛ.

14 грудня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що бійці “Демократичних сил Сирії” за підтримки коаліції відбили у бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава” Хаджин – останній утримуваний ИГИЛ місто в Сирії.