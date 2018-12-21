У Німеччині заборонили виставляти в інтернеті фото, зроблені в музеях

Фотографування музейних експонатів всупереч забороні і виставлення зроблених фото в інтернет неприпустимо.



Фотографування музейних експонатів всупереч забороні і виставлення зроблених фото в інтернет неприпустимо. Такі дії порушують авторські права і право на публікацію, ухвалила Федеральна судова палата.

Якщо музей забороняє фотографування своїх експонатів, то відвідувачі не мають права фотографувати картини і виставляти зроблені знімки в інтернеті, ухвалила Федеральна судова палата ФРН у четвер, 20 грудня. Постанову було винесено по справі співробітника Вікіпедії, який у 2007 році сфотографував картини в музеї Райса-Енгельхорна в Мангеймі, а також відсканував фотографії в одному з музейних каталогів, а потім виставив відзняте у Вікіпедії.

За висновком суду, у випадку з відсканованими фотознімками з каталогу має місце порушення авторських прав, оскільки фотограф, який зробив фото для музейних публікацій, передав цьому музею права на публікацію. Що стосується фотографій, то вони знаходяться під захистом, оскільки фотограф, здійснюючи зйомку, приймає цілий ряд художніх рішень, що стосуються місця, відстані, кута зйомки, освітлення і кадрування.

Суд також констатував, що співробітник Вікіпедії, роблячи власні фотографії, порушив договірно оформлений заборона на фотографування в цьому музеї. Правила користування і піктограма перекресленого фотоапарата є частиною договору про правила відвідування музею і, на думку Федеральної судової палати, не являють собою невідповідного ущемлення інтересів музейних відвідувачів.