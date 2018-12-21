В аеропорту Лондона застрягли кілька тисяч пасажирів

Два дрона паралізували роботу аеропорту

У лондонському аеропорту Гатвік скасували всі рейси через двох дронов, які помітили над злітною смугою. Близько 11 тис. осіб застрягли в аеропорту.

Аеропорт розташований в півсотні кілометрів від Лондона. Деяким пасажирам запропонували готель і проїзд туди.

Рейси на посадку аеропорт теж не приймає – всі літаки перенаправляються в Париж або Амстердам. Зараз адміністрація з’ясовує, хто і з якою метою запустив дрони над аеропортом.

“Кожен раз, коли ми думаємо, що дрони вже зникли і хочемо відкрити злітну смугу, безпілотники знову з’являються. Тому я абсолютно переконаний, що це спланована акція з метою порушити роботу аеропорту”, – зазначив начальник поліції аеропорту Джастін Бартеншоу.

Відповідно до британського законодавства, безпілотні літальні апарати повинні триматися в радіусі кілометра від кордонів аеропортів.

Зараз слідчі обчислюють зловмисників – до пошукових робіт залучено 20 поліцейських підрозділів. А за подібні витівки порушникам загрожує 5 років в’язниці.