Трамп заявив про відставку глави Пентагону

Глава Пентагону Джеймс Мэттис покине пост в кінці лютого 2019



Міністр оборони США Джеймс Мэттис піде у відставку. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив у Twitter в п’ятницю, 21 грудня.

За словами президента, глава Пентагону покине пост в кінці лютого 2019 року. Мэттис пропрацював в адміністрації Трампа два роки.

“За час перебування Джима на посаді був досягнутий величезний прогрес…Генерал Мэттис дуже допоміг мені в тому, щоб змусити союзників і інші держави оплатити їх військові зобов’язання”, – написав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що новий міністр оборони буде названий найближчим часом.