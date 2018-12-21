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Трамп заявив про відставку глави Пентагону

21.12.2018

Трамп заявил об отставке главы ПентагонаГлава Пентагону Джеймс Мэттис покине пост в кінці лютого 2019

Міністр оборони США Джеймс Мэттис піде у відставку. Про це американський президент Дональд Трамп повідомив у Twitter в п’ятницю, 21 грудня.

За словами президента, глава Пентагону покине пост в кінці лютого 2019 року. Мэттис пропрацював в адміністрації Трампа два роки.

“За час перебування Джима на посаді був досягнутий величезний прогрес…Генерал Мэттис дуже допоміг мені в тому, щоб змусити союзників і інші держави оплатити їх військові зобов’язання”, – написав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що новий міністр оборони буде названий найближчим часом.

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