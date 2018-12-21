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Хакери Digital Revolution виявили систему ФСБ для відстеження протестних настроїв

21.12.2018

Хакеры Digital Revolution обнаружили систему ФСБ для отслеживания протестных настроений

Хакерське угруповання Digital Revolution заявила, що виявила у зламаних серверах НДІ «Квант» опис системи, використовуваної ФСБ для моніторингу громадської думки і пошуку протестних настроїв в соціальних мережах.

НДІ «Квант» – це науково-дослідний інститут, переданий під управління ФСБ. Через передбачуваної зв’язку з хакерськими атаками проти нього введені американські санкції. На початку грудня Digital Revolution повідомили, що їм вдалося отримати доступ до серверів «Кванта». Хакери розмістили на головній сторінці сайту НДІ картинку з собками в капюшонах – символ «Цифрового опору» (який придумав творець Telegram Павло Дуров). Вони показали назви папок і список адміністраторів на сервері.

В опублікованому хакерами документі «Авенір», датованому 2017 роком, йдеться про те, як повинен проводитися моніторинг «ВКонтакте», Фейсбуку, Инстаграма і Твіттера. Мета – відстеження громадської думки та пошук протестних настроїв. Пошук повинен проводитися за допомогою нейронних мереж, при цьому серед стоп-слів – ім’я Олексія Навального.

Згідно з документом, система може досліджувати «екстремальні віртуальні групи» в соцмережах, наприклад, співтовариство «Путін, йди», шукати порушення законів, а також боротися з «інформаційними вкиданнями».

В якості одного з підрядників з розробки системи розпізнавання мовлення російською та казахською мовами вказаний казахська філія «Кванта». Власник казахського «Кванта» Лэззат Шакимова підтвердила «Російській службі Бі-Бі-Сі», що її компанія працює над системою моніторингу національного інформаційного простору Казахстану.

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