Опитування: Кожен другий росіянин вважає, що РФ йде «не туди»

Думка росіян про те, чи в правильному напрямку рухається країна, розділилися. Це випливає з даних опитування «Левада-Центру».

45% респондентів вважають, що справи йдуть у правильному напрямку, 44% дотримуються зворотної думки. 11% не змогли однозначно відповісти на питання.

Опитування методом особистого інтерв’ю проведено 13-19 грудня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1 тис. 600 осіб віком від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб’єктах РФ.

Раніше повідомлялося, що більше половини росіян — 55% — вважають президента РФ Володимира Путіна відповідальним за проблеми країни і зростання вартості життя.

Тим часом, за інформацією Росстату, реальні розташовувані грошові доходи населення РФ в листопаді 2018 року зменшилися на 2,9% в річному зіставленні після зростання на 0,3% в жовтні. Причому щодо попереднього місяця реальні доходи росіян впали на аналогічну величину. Уточнимо, що реальні розташовувані грошові доходи — доходи з відрахуванням обов’язкових платежів, скориговані на індекс споживчих цін.