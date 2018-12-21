У Чехії на шахті стався вибух

У Чехії на шахті із-за вибуху метану постраждали громадяни Польщі



Представник дирекції Іво Челеховський повідомив, що вибух скопчення метану стався на одному з північних ділянок підземних тунелів шахти. За його словами, вибухом зруйновані “деякі ділянки, на яких проходили роботи”.

Він також заявив, що в шахті були встановлені датчики, які повинні виявляти та попереджати про небезпечної концентрації метану в повітрі.

“У мене немає інформації, що датчики не працювали. Коли всі рятувальні роботи завершаться, спеціальна комісія з розслідування почне роботу, щоб з’ясувати точні причини, з яких сталося займання метану”, – додав Челеховський.

На місці завалу зараз йде рятувальна операція. Діяльність шахти припинена, вживаються екстрені заходи для порятування гірників.