У Нижньому Новгороді затримали опозиціонера за «намір вийти на пікет»

Поліцейські в Нижньому Новгороді затримали опозиційного активіста Дмитра Калинычева. Як повідомив кореспонденту «Росбалта» правозахисник, голова нижегородського «Меморіалу» Аркадій Галкер, затриманого хочуть звинуватити у підготовці несанкціонованої акції.

«Зараз на Великій Покровської вулиці проходять одиночні пікети, присвячені дню працівника органів безпеки. Дмитро Калинычев теж хотів піти туди, але його затримали на виході з друкарні, де він друкував плакати. Йому пред’являють дивне звинувачення в тому, що він планував брати участь у неузгодженій акції, та у поліції є відомості, що він і раніше брав участь у подібних акціях», — розповів Галкер.

Опозиціонера доставили у відділення поліції.

Нагадаємо, раніше Калинычев був заарештований на 20 діб за участь у акції опозиції 9 вересня. Його звинуватили у повторному порушенні правил проведення публічних акцій. У березні він був засуджений за тією ж статтею на 20 діб за участь у символічних «похороні виборів». У жовтні 2017 року його заарештували на 12 діб за звинуваченням у невиконанні законного розпорядження співробітника поліції.