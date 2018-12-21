Нідерланди задумалися про міжнародному суді проти Росії у справі про катастрофу MH17

Москва. 20 грудня. INTERFAX.RU – Нідерланди не задоволені реакцією РФ у справі про крах авіалайнера “Малайзійських авіаліній” на сході України в 2014 році і вивчать можливість передачі цієї справи в міжнародний суд, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на лист глави МЗС Нідерландів Стефа Блоку до парламенту.

Раніше Нідерланди і Австралія) заявили про визнання результатів розслідування по цій справі Спільної слідчої групи (ССО): у травні ССО розповсюдила доповідь, в якій стверджується, що ракета, випущена з літака “Малайзійських авіаліній”, могла бути доставлена з російської військової частини, розквартированої під Курськом. При цьому в Канберрі звинуватили РФ в небажанні визнавати результати розслідування.

Згідно з листом Блоку, Нідерланди і Австралія просили Росію офіційно зв’язатися з владою цих країн по дипломатичних каналах, щоб обговорити її відповідальність в інтересах правосуддя, жертв та їхніх родичів.

“Через більш ніж півроку… дипломатичні контакти не призвели до початку переговорів з Росією про її відповідальність за загибель рейсу MH17”, – стверджується в листі.

“Нідерланди і Австралія готові продовжувати переговори з Росією. Але в той же час кабінет міністрів (Нідерландів – ІФ) буде вивчати наступні кроки, серед яких варіантом буде передати справу міжнародному судді або організації”, – наголошує Блок.

Як повідомлялося, в листопаді цього року родичі 55 нідерландців, загиблих в результаті аварії рейсу MH17, подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

“Боїнг-777” “Малайзійські авіалінії”, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб. Всі вони загинули.

Росія відкидає твердження про її причетність до краху авіалайнера.