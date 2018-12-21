Жодного інформаційного приводу на прес-конференції Путін не створив. З натяжкою можна назвати приводом те, що він не виключає об’єднання Приморського краю і Сахаліну. Все Інше… це ретроспектива заяв, зроблених протягом року.

І три головні теми, які Путіна хвилюють — ядерна війна, Україна і відносини з Заходом, разом із санкціями. Жодної теми внутрішньої політики, видно, наскільки вона йому в тягар і як він буквально світиться, коли мова заходить про ядерну війну.

Що показово, адже є теми, які могли стати магістральними. Але ні однієї такої теми, які б показували не ядерні ракети, а реальні успіхи Росії, показано не було. Чемпіонат світу з футболу, наприклад, хокей на Олімпіаді, отриманий Чемпіонат світу з волейболу, якісь наукові відкриття, Рік театру та інше. Ні слова… Не цікаво йому це зовсім.

Видно ще, що Путін відверто втомився, він відбуває номер. Якщо раніше йому таке спілкування приносило задоволення, тепер просто треба, тому що традиція. Було трохи довше, ніж в минулому році, буквально на кілька хвилин, але нудніше і неинформативнее. Тому розумні люди придумали, що президентом більше восьми років бути не варто, бо закінчиш інакше міркуваннями про ядерну війну.