Мексика готова приймати видворених з США мігрантів

Таким чином, у Мехіко намір захищати права тих, хто хоче почати і виконати процедуру отримання притулку на території США



Влада Мексики погодилися приймати видворених з США мігрантів на час розгляду їх прохань на притулок в сусідній державі. Про це повідомило в четвер міністерство закордонних справ латиноамериканської країни.

“Уряд Мексики … тимчасово дозволить з гуманітарних міркувань в’їзд деяких іноземців з США, які потрапили в цю країну через пропускний пункт або були затримані між пропускними пунктами”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, у Мехіко мають намір “захищати права тих, хто хоче почати і виконати процедуру отримання притулку на території США”.

У МЗС зазначили, що впровадження цього механізму не означає перетворення Мексики в “безпечну третю країну”, і тому охочі потрапити в США не повинні будуть в обов’язковому порядку просити притулку на її території. Раніше про відмову укладати такого роду домовленості з Вашингтоном говорив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, ще будучи в статусі обраного глави держави.

В даний час на території Мексики перебувають кілька тисяч вихідців з Центральної Америки, які хочуть потрапити в США. У межує з США місті Тіхуані для них обладнаний тимчасовий табір.

В кінці листопада близько 500 мігрантів спробували прорватися з Тіхуани в сусідню країну. Американські силовики використовували проти них сльозогінний газ. Через день влада Мексики депортували з країни 98 учасників цього інциденту і підвищили заходи безпеки в місті.

Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що будівництво прикордонного бар’єру між США і Мексикою йде частково з-за мексиканської скарбниці.

Нагадаємо, раніше американський президент розповів, що стіна буде представляти собою красиву і “художньо оформлену” конструкцію із сталевих рейок.

Крім того, раніше він допускав тимчасове закриття уряду через суперечки про фінансування стіни.

У той же час новий уряд Мексики заявив, що не збирається обговорювати з президентом США його плани щодо зведення стіни на спільному кордоні.