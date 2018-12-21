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Глава Пентагону повідомляв Трампу причину свого відходу

21.12.2018

Глава Пентагона сообщал Трампу причину своего уходаЛист було оприлюднено.

Глава Пентагону Джеймс Мэттис написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому зазначив, що для нього буде правильним покинути свій пост.

В оприлюдненому листі Мэттис, вказує, що його відставка пов’язана з розбіжностями, які виникли в нього з президентом США.

“Ви маєте право працювати з таким міністром оборони, погляди якого будуть більше збігатися вашими”, – звертається Мэттис до Трампу.

Мэттис підкреслив, що США необхідно бути “недвозначними” у відносинах з країнами, стратегічні інтереси яких викликають “збільшується напруга”, в тому числі з Китаєм і Росією.

Раніше Дональд Трамп написав у себе в Twitter, що Мэттис покине свій пост в кінці лютого, а його наступник буде скоро названий.

Вперше чутки про можливу відставку Мэттиса з’явилися в жовтні. ЗМІ повідомляли про розбіжності глави Пентагону і Трампа з питань НАТО, навчань з Південною Кореєю ядерної угоди з Іраном.

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